Tornado negli Stati Uniti causa 4 morti e mezzo milione di persone senza luce. VIDEO

In una drammatica sequenza di eventi, una serie di tempeste violentissime ha sconvolto il sud-est degli Stati Uniti, portando devastazione, disperazione e causando la perdita di almeno quattro vite umane. Le immagini provenienti da Panama City, Florida, raccontano una storia di distruzione con tetto di case strappati via, edifici ridotti a rovine e strade impraticabili a seguito di un tornado spietato.

Drone video shows the damage in Panama City Beach, Florida, after a tornado tore through early Tuesday morning. pic.twitter.com/owR5bPTaJC — AccuWeather (@accuweather) January 9, 2024 ”

Già prima che la tempesta si abbattesse, il governatore della Carolina del Nord, Roy Cooper, aveva dichiarato lo stato di emergenza. Tuttavia, la tempesta ha superato ogni previsione, provocando ingenti disagi con alberi abbattuti e inondazioni nelle zone colpite.

Le vittime del tornado sono state numerose, con particolare riferimento alla regione a nord dell'Alabama, dove tempeste di grandine enormi, paragonabili a palle da baseball, hanno mietuto vittime. A Claremont, North Carolina, una violenta tempesta ha colpito un gruppo di case mobili, causando la morte di una persona e ferendo gravemente altre due.

Nella contea di Houston, Alabama, un'anziana donna di 81 anni ha perso la vita quando la sua casa mobile è stata sollevata dalle fondamenta, mentre in un'altra parte dello stato, un uomo è stato tragicamente schiacciato da un albero. Ancora più a sud, nella contea di Clayton, in Georgia, un'altra vittima è stata registrata quando un albero si è abbattuto sul parabrezza di un'auto in movimento.

Il caos si è esteso anche nel settore dei trasporti, con oltre mille voli nazionali e internazionali cancellati in varie parti del paese, dal nord-ovest al nord-est attraverso il Midwest. L'aeroporto internazionale di Chicago O'Hare ha sofferto il maggior numero di cancellazioni, seguito da Washington e New York.

Inoltre, i danni alle infrastrutture elettriche hanno lasciato oltre mezzo milione di persone senza elettricità dalla Florida al Vermont. Gli Stati più colpiti sono stati la Pennsylvania, con oltre 113mila persone senza luce, e New York, con oltre 145mila utenti privati di energia.

Questa furia della natura ha dimostrato ancora una volta quanto sia imprevedibile e distruttiva, mettendo in luce la vulnerabilità delle comunità di fronte a eventi meteorologici estremi. La solidarietà e l'assistenza reciproca saranno essenziali per fronteggiare le conseguenze di questa tragedia e per la ricostruzione delle zone colpite.