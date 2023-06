Tornado fa volare palla gonfiabile con dentro un bambino di 9 anni

E' stato un piccolo tornado a far volare in aria una palla gonfiabile con un giovane di 9 anni al suo interno: un avvenimento straordinario che ha lasciato tutti senza parole. Questo sorprendente evento si è verificato a Southport, una tranquilla località nel nord dell'Inghilterra. Ciò che doveva essere una piacevole giornata all'aperto per un bambino e la sua famiglia si è trasformato in un vero e proprio incubo.



Il tutto è stato documentato in un video che è diventato virale sui social media, suscitando meraviglia, sgomento e preoccupazione. Nel filmato, si può vedere chiaramente un bambino di 9 anni all'interno di una palla gonfiabile trasparente, nota come "zorb", sollevato da terra e catapultato nell'aria per una distanza di oltre 10 metri. Il gonfiabile viene poi sbalzato in avanti, facendo sprofondare il cuore di chi assiste a questa scena surreale.



La scena è ancora più drammatica se si considera che il bambino era intrappolato all'interno della palla durante il suo volo improvviso. Sfortunatamente, l'atterraggio è stato duro e doloroso. Dopo aver toccato terra, il piccolo è rimasto ferito e ha riportato lesioni multiple in diverse parti del corpo. I genitori, impotenti nel vedere il loro bambino in preda alla disperazione, si sono affrettati a chiedere aiuto.



Gli operatori del parco e gli altri presenti hanno assistito all'intero incidente increduli e impotenti, incapaci di intervenire tempestivamente. Uno dei membri dello staff, preso dal panico, ha tentato di correre verso la palla gonfiabile in volo, ma si è trovato di fronte a uno scenario che sembrava sfuggire a ogni logica.



Secondo alcuni testimoni, sembrerebbe che il gonfiabile sia stato sollevato da un mini tornado, un fenomeno meteorologico davvero straordinario per quella zona. Tuttavia, al momento, le cause esatte dell'incidente rimangono un mistero e le autorità locali stanno indagando per fare luce su quanto accaduto.



Immediatamente dopo la caduta, il bambino è stato trasportato in elicottero all'ospedale più vicino per ricevere le cure necessarie. Anche se le sue condizioni sono gravi, fortunatamente sono stabili. Adesso è sotto l'attenzione e le cure attente del personale medico, che sta facendo il possibile per garantirne il completo recupero.