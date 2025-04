Torna in vita il lupo 'de-estinto': Romolo e Remo nati in laboratorio dopo 10.000 anni

STATI UNITI - Un ululato dopo diecimila anni. È quello che si sente nel video pubblicato da Colossal Biosciences, la startup americana che si definisce "de-extinction company", specializzata nel riportare in vita specie estinte. Con un annuncio spettacolare, l’azienda ha svelato la nascita dei primi due cuccioli geneticamente modificati per assomigliare al leggendario dire wolf, il lupo gigante reso celebre dalla serie Game of Thrones. Si chiamano Romolo e Remo e sono nati il 1° ottobre 2024, seguiti dalla sorella Khaleesi il 30 gennaio 2025. I tre cuccioli, dal mantello bianco e dalle proporzioni imponenti, vivono in una riserva privata nel nord degli Stati Uniti.



La Colossal ha ricostruito il genoma dell’enocione (questo il nome scientifico) a partire da due fossili risalenti a 13.000 e 72.000 anni fa, rinvenuti in Ohio e Idaho. A partire da queste sequenze, i ricercatori hanno effettuato 20 modifiche su 14 geni di un comune lupo grigio, riscrivendone il Dna con la tecnologia Crispr. Le cellule così ottenute sono state inserite in embrioni, poi impiantati in madri surrogate domestiche. I cuccioli non sono cloni: nessun Dna antico è stato direttamente inserito. Le modifiche hanno prodotto tratti distintivi, come spalle possenti, teste larghe, denti sviluppati, zampe muscolose e vocalizzi unici.



Secondo Colossal, l’esperimento segna una svolta nella scienza genetica e potrebbe aprire la strada alla conservazione di specie a rischio, come il lupo rosso americano, oggi confinato alla Carolina del Nord. La notizia ha fatto il giro dei media internazionali, tra cui il New York Times e il Time, che raccontano come l’impresa sia stata resa possibile da anni di ricerca e dall’ambizione della Colossal di riportare in vita anche il mammut lanoso.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.



The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH — Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025 ”