Torna a sfilare a Treviso e vince: a Denisa la fascia della selezione di Miss Città Murata

VILLORBA - Consegnata anche la fascia dell’ultima selezione del concorso Miss Città Murata.



Ad aggiudicarsi la coroncina è la 19enne Denisa Pittea, neodiplomata di Fossalta di Piave, incoronata mercoledì scorso durante le serata andata in scena al Cantiere Art Gallery di Villorba. Un bel traguardo per Denisa tornata dopo una lunga assenza dalle passerelle.



Le ventidue Miss in gara hanno sfilato con il loro abito da sera e poi con il costume da bagno di Paradise Beachwear. Poi, le partecipanti hanno indossato abiti e accessori tra cui le borse di Pina Pi di Treviso, di Ottica Capello e dei bikini di Paradise Beachwear. La serata è stata curata dallo staff “Elegance Eventi” e presentata da Eleonora Sorato.



Tra le 22 partecipanti è stata si è aggiudicata la fascia Miss Bonanno Silver, Kywya Oliveira, ventenne di Ponzano Veneto. Alla 23enne Aurora Maglione, commessa di Dolo, invece, la fascia di Miss Capello Centri Vista. Miss Pina Pi è Deborah Storgato, 15anni di Trevignano, che studia all’istituto per acconciatori. La sedicenne del Lido di Venezia Rachele Caldara che studia al turistico ha conquistato la fascia di Miss Pocket. La sedicenne Sofia Schizzarotto di San Vito di Leguzzano che studia al liceo delle Scienze Umane ha vinto la fascia di Miss Paradise Beachwear.



Le prime sei miss accedono direttamente alla finale dell’11 novembre al Caffè Pedrocchi di Padova. Premiata anche la 17enne di Castelfranco Nina Jancovich, che studia architettura e design con la fascia di Miss Fba Accademy. Miss Me Magazine è la ventunenne di Castelfranco Chiara Petrin.



La prossima serata sarà giovedì 5 agosto a Villa Draghi di Montegrotto Terme in collaborazione con radio Stereocittà dove verrà eletta Miss Bella e Modella la cui vincitrice accederà direttamente alla finale del Caffè Pedrocchi dell’11 settembre. OT