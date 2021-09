Torna il prestigioso circuito di ciclocross Master Cross Selle Smp

VITTORIO VENETO - La stagione di ciclocross 2021-2022 è ormai alle porte e, come ogni anno, il Master Cross Selle Smp si conferma un “circuito” di valenza nazionale e internazionale. La prestigiosa manifestazione, che giungerà quest’anno all’8^ edizione, sarà composta da 5 prove, 2 internazionali e 3 nazionali. Saranno attesi al via i migliori interpreti italiani di questa disciplina e molti atleti stranieri che sapranno regalare, come sempre, grande spettacolo. Nell’ultima edizione, nella stagione 2019-2020, tra gli Elite trionfarono Filippo Fontana e Francesca Baroni. Tra gli Juniores, invece, si imposero Davide De Pretto e Carlotta Borello.

La prima tappa è fissata per sabato 30 e domenica 31 ottobre a Brugherio, in terra lombarda, con l’organizzazione della Lega Ciclistica Brugherio 2. La location sarà il Parco Increa, che anno dopo anno ha saputo confermarsi come una delle location più apprezzate e spettacolari. Il ciclocross di Brugherio sarà a carattere internazionale.

La 2^ tappa, invece, sarà una new entry. Domenica 21 novembre la grande carovana del Master Cross Selle Smp si trasferirà ad Ancona, nelle Marche. Asd Pedale Chiaravallese proporrà il 5° Ciclocross di Ancona, prova che ha ospitato per due anni il campionato regionale marchigiano. Il percorso si svilupperà all’interno della Cittadella dello sport Ancona.

Domenica 28 novembre classico e immancabile appuntamento, giunto alla 36^ edizione, a Vittorio Veneto con l’allestimento curato dalla Cicloturistica Vittorio Veneto. Il percorso, che ospitò i campionati italiani 2013, verrà ricavato all’interno dell’area Fenderl e sarà, come sempre, molto selettivo.

Mercoledì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, sarà la volta del Ciclocross Internazionale del Ponte di Faè di Oderzo, organizzata dalla Sportivi del Ponte. I filari di viti di Borgo Barattin saranno una sfida internazionale e, per questo, una delle più ambite di tutta la stagione.

Gran finale martedì 28 dicembre a San Fior, ancora in provincia di Treviso. Il gruppo organizzatore della Società Sportiva Sanfiorese, che tre anni fa ha ospitato la Coppa Italia giovanile, sta preparando tante novità per questa edizione, a cominciare da una location e un tracciato completamente nuovi.

Calendario completo

30-31 ottobre – Brugherio (Internazionale) – Lega Ciclistica Brugherio 2

21 novembre – Ancona (Nazionale) – Pedale Chiaravallese

28 novembre – Vittorio Veneto (Nazionale) – Cicloturistica Vittorio Veneto

8 dicembre – Faè di Oderzo (Internazionale) – Sportivi del Ponte

28 dicembre – San Fior (Nazionale) – Sanfiorese