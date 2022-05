Torna il premio Luciano Vincenzoni dedicato ai giovani talenti under35

TREVISO - Soggetti cinematografici, composizioni originali di musiche per film ed un progetto dedicato agli studenti sono i protagonisti dell’ottava edizione del Premio Luciano Vincenzoni, promosso dall’omonima associazione e intitolato alla memoria del grand soggettista e sceneggiatore trevigiano, scomparso nel 2013, autore di alcune delle pagine che hanno segnato la storia del cinema italiano del dopoguerra.Ieri l’associazione, con il patrocinio della città di Treviso e della regione Veneto, ha pubblicato il bando dedicato, come da tradizione del premio, a tutti i giovani under35 che vogliono raccontare, attraverso parole e note, un originale soggetto cinematografico con l'intento di far emergere e valorizzare i nuovi talenti interessati ad intraprendere un percorso professionale ed artistico nel mondo del cinema. Due appunto le sezioni: quella dedicata ai soggetti cinematografici a tema libero e la sezione musica.



Quest’anno i partecipanti dovranno confrontarsi con il maestro Ennio Morricone, componendo una partitura originale da adattare a una sequenza del film " Giù la testa" (1971), uno dei capolavori di Sergio Leone, la cui sceneggiatura è stata firmata da Luciano Vincenzoni, reso celebre anche dalle epiche musiche dell’indimenticabile Ennio Morricone. Le partiture vincitrici verranno eseguite dall’ensemble del Conservatorio "Steffani" nel corso della cerimonia di premiazione. A valutare le proposte un team di esperti che va a comporre le due giurie che quest’anno vedono due nuove entrare. Per la sezione soggetti Cecilia Valmarana, per quindici anni responsabile delle produzioni e coproduzioni di Rai Cinema, dal 2015 alla direzione di Rai Movie, assume il ruolo di presidente, per due anni ricoperto dal regista Giorgio Diritti. Nuova acquisizione anche per la giuria musicale registra una nuova con l'ingresso di Pasquale Catalano, musicista e compositore cinematografico napoletano. Alla guida Marco Biscarini che prende il testimone di Giuliano Taviani, che rimane comunque a far parte della commissione. L'altra importante missione dell’associazione è la diffusione della cultura cinematografica di qualità tra le nuove generazioni. Si è appena concluso il progetto "Pane e cinema", dedicato alle scuole superiori, con la proiezione del cortometraggio "Un altro Luca", realizzato dagli studenti dell’indirizzo multimediale dell’istituto Palladio di Treviso. Gli allievi degli istituti coinvolti, Alberini, Mazzotti, Palladio e Da Vinci durante l’anno hanno frequentato il workshop condotto dal regista e sceneggiatore Alessandro Padovani vincitore delle prime due edizioni del concorso Vincenzoni, cimentandosi con la scrittura di soggetti cinematografici e la realizzazione di un cortometraggio.



"Accogliamo con grande entusiasmo l'iniziativa "Pane e Cinema" che porta questa forma d'arte nelle scuole, dando la possibilità ai ragazzi di cimentarsi e di creare un cortometraggio. La creazione di contenuti, tanto cara alle nuove generazioni, assume così una valenza ancora più significativa, portando i ragazzi in una dimensione professionale", sottolinea l'assessore ai Beni Culturali, Lavinia Colonna Preti.



Soggetti e partiture vanno inviato entro il 30 giugno seguendo quanto indicato dal bando ufficiale, pubblicato nel sito nel premio (www.premiovincenzoni.it). La premiazione si terrà il 26 novembre a Treviso, nella sede dell’auditorium di Santa Caterina.Tutte le modalità di partecipazione all'ottava edizione sono reperibili nel sito www.premiovincenzoni.it.Al primo classificato di ogni sezione sarà riconosciuto un premio di 1500 euro, mentre il secondo riceverà 500 euro.