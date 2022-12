Torna la neve sulle Dolomiti, venti centimetri a Cortina

BELLUNO - Il maltempo che ieri ha interessato tutto il Veneto, sulle Dolomiti ha portato a nevicate. Tra le località maggiormente interessate Cortina d'Ampezzo dove si contano 10 centimetri di manto fresco. L'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav) segnala che a Ras Valles sempre nell'area di Cortina i centimetri di neve sono stati 22 mentre a passo Falzarego 20. Nella zona di Falcade ed Arabba, in quota, si sono toccati anche i 25 centimetri mentre 30 centimetri di neve fresca sono caduti in Val Zoldana a Col dei Baldi. Nel vicentino, sull'Altopiano di Asiago, 25 centimetri hanno interessato l'area di Campomolon a 1.735 metri di quota. Mentre oggi il cielo resta coperto, per domani sono annunciate dall'Arpav "stupende condizioni meteorologiche con sole, cielo sereno, aria tersa e ottima visibilità, salvo banchi di nubi basse a inizio giornata nelle depressioni prealpine". Per quanto riguarda le valanghe in pericolo è "moderato" di grado "2" su una scala dove il rischio maggiore è "5".

MARMOLADA - A 5 mesi dalla strage del 31 luglio costata la vita a 11 alpinisti, la Marmolada giovedì riapre le porte all'attività sportiva invernale. Al momento, come riporta il Gazzettino, la ripresa è annunciata per l'8 dicembre, proprio per gli impianti sul massiccio dove avvenne il crollo del seracco, con la conseguente chiusura dell'area per 20 settimane. La nevicata di ieri fa ben sperare per la ripresa della stagione sciistica, anche se i timori permangono: a una manciata di chilometri di distanza ieri si è già verificata una piccola valanga. Delle aspettative del territorio parla il sindaco di Rocca Pietore, Andrea del Bernardin. "Ora speriamo assolutamente di riuscire a ripartire. Per questo confidiamo anche negli eventi a carattere natalizio".