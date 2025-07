Torna il maltempo in Veneto, scatta l'allerta arancione per temporali

Tra il pomeriggio/sera di lunedì 07 luglio e le prime ore di martedì 8 luglio, transito di un secondo impulso perturbato, con probabili rovesci e temporali da sparsi a diffusi. Saranno possibili fenomeni di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate) e quantitativi di precipitazioni anche abbondanti specie sulle zone prealpine e pedemontane centro orientali, in occasione dei temporali più forti o ripetuti.



In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato il livello di preallarme (criticità arancione) per temporali sul territorio regionale VENE-H e VENE-B, criticità gialla per le altre aree. Questa fase perdurerà dalle 18 di oggi 7 luglio, alle 9 di domattina martedì 8 luglio.



È prevista, inoltre, criticità idraulica gialla per i territori VENE-H, VENE-B, VENE-C e VENE-F dalle 18 di oggi fino alla mezzanotte di mercoledì 9 luglio.



È, infine, possibile l’innesco di frane e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; rigurgito dei sistemi di allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento del primo livello di guardia generalmente contenuto all’interno dell’alveo. Su VENE-H all’intersezione di Busche sul fiume Piave si potrebbero raggiungere portate prossime o superiori alla seconda riferiti alla prima soglia. In VENE-C per il fiume Adige si attendono in transito valori riferiti alla prima soglia per la giornata di domani in tarda mattinata primo pomeriggio.