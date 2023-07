Torna il maltempo, colpito da un fulmine in centro città: è grave

VERONA - Una persona è ricoverata in gravi condizioni a Vewrona dopo essere stata colpita da un fulmine mentre stava percorrendo la centralissima Piazza Porta Nuova, a Verona. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 13.00, mentre sulla città scaligera era in corso una tempesta, con pioggia e vento forte. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 e la Polizia stradale.

Ha colpito l'intero Veneto, dalla montagna al mare, la nuova ondata di maltempo che si è abbattuta oggi in Veneto. Un fenomeno di breve durata rispetto al precedente ma che sta mandando in tilt i centralini dei vigili del fuoco per le molte decine di richieste di soccorso arrivate contemporaneamente. A Vicenza vi sono al momento 50 interventi in attesa, che riguardano soprattutto allagamenti e cadute di alberi e cornicioni. Molti allagamenti sono segnalati anche a Rovigo mentre un albero caduto ha interrotto la circolazione ad Asiago (Vicenza) lungo la provinciale 128. A Schio una forte grandinata a distrutto le colture e molti parabrezza di automobili.