Torna in libertà dopo 9 anni di carcere e viene arrestato con 11 kg di droga

BOLZANO - Un'altra operazione antidroga della Polizia di Stato ha colpito il traffico di stupefacenti in Alto Adige. La Squadra Mobile della Questura di Bolzano ha arrestato due persone e sequestrato 11 kg di droga tra hashish e cocaina, destinati al mercato locale. Tra gli arrestati c'è O.K., 45enne marocchino, pregiudicato per reati di droga e tentato omicidio. Nel 2017 aveva accoltellato la moglie al culmine di una lite in casa, in Viale Europa, ed era stato condannato a 9 anni di carcere. Scarcerato a gennaio, era stato espulso dal Questore Paolo Sartori e trasferito al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria, a Roma. Tuttavia, il Giudice di Pace ne aveva annullato l’espulsione, ritenendolo “ravveduto” e “non pericoloso”.

Ma al suo ritorno in città, la Polizia lo ha fermato mentre era alla guida di una VW Touran nei pressi del casello di Bolzano Sud. Durante il controllo, gli agenti hanno notato una Ford Escort che tentava un’inversione improvvisa. L’auto, condotta da B.L., 42enne italiana di origini marocchine, attuale compagna di O.K., è stata inseguita e bloccata al casello di Bolzano Nord. Nel bagagliaio della Ford gli agenti hanno trovato 10 kg di hashish in un borsone e 1 kg di cocaina nascosto in un sacchetto di plastica. Se immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 150.000 euro. Sequestrati anche 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.I due sono stati arrestati per detenzione e traffico di stupefacenti e trasferiti nelle carceri di Bolzano e Trento. Il Questore ha emesso un nuovo decreto di espulsione per O.K., mentre alla donna è stato imposto un foglio di via con divieto di ritorno a Bolzano per tre anni.