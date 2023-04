Torna il gelo in regione, termometro fino a -11 gradi

VENEZIA - L'ondata di gelo ha fatto scendere i termometri sotto lo zero in molte località del Veneto, in montagna ma anche in alcuni dei capoluoghi, che hanno toccato lo zero. Sui rilievi, a Cortina D'Ampezzo la minima di stamani è a -6,5 gradi, ma ad Asiago si è arrivati a -9,4, e a Belluno -2,3. Ad alta quota il record spetta alla Marmolada con -15,4 gradi, seguita da Passo Cimabanche (-12,1), e la Piana di Marcesina (-10,1). Il record del freddo spetta alla Dolina di Campoluzzo, zona isolata a 1768 metri, con -18.6, e Paludetto di Misurina con -14.4, che sono zone isolate e caratterizzate da un particolare microclima. Tra i capoluoghi di pianura, Vicenza segna -0,2 gradi, con Verona (0,6) e Treviso (0,2) poco sopra lo zero. La più calda è Venezia, con 4,1 gradi.