Torna a casa dopo aver investito e ucciso un pedone. Il padre gli chiede spiegazioni dopo aver ricevuto il messaggio dall’assicurazione

Tragedia nel padovano venerdì sera in via Busiago a Vigodarzere, un pedone è stato investito e ucciso. L’uomo, Leni Lorenzato 62 anni del luogo, è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un’ automobile. Immediata la chiamata da parte di una residente al 118 e ai carabinieri, il personale del Suem giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. L’unica testimone ad aver visto parte della dinamica del sinistro è stata la donna che ha dato l’allarme e che ha raccontato alle forze dell’ordine che l’investitore non si è fermato a prestare soccorso al 62enne.

Poco dopo sul posto è giunto il proprietario dell'auto, un 69enne di Vigodarzere, che ha raccontato ai carabinieri di aver ricevuto un messaggio sul proprio cellulare da parte della propria compagnia assicurativa, che lo informava del fatto che il veicolo a lui intestato era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Alla vista del messaggio il proprietario del mezzo si è recato nel garage e ha osservato che l’automobile utilizzata dal figlio 31enne, presentava alcune macchie di sangue e danni al paraurti. Ha quindi chiesto spiegazioni al figlio che gli ha raccontato di aver preso una buca in via Busiago e che non gli aveva dato troppo peso tornando a casa . Al momento è scattata la denuncia per il reato di omicidio stradale, le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e le responsabilità.