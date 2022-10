Torna la campagna delle noci solidali

GAIARINE - Tornano anche quest’anno le noci solidali che fanno bene alla salute e alla comunità. È la Campagna Noci Solidali, la storica raccolta pubblica fondi promossa da Fondazione di Comunità e supportata da tanti alfieri, volontari, promoter; il ricavato della distribuzione dei sacchetti di noci viene devoluto a sostegno di progetti sociali e solidali con interventi in favore delle persone più fragili.

Sin da quando è nata la Campagna Noci, tredici anni fa, è l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Vittorio Veneto che ci supporta e ha reso possibile la realizzazione dell’iniziativa fornendo le noci ad un prezzo amico. Un prezzo che è sempre rimasto invariato nonostante gli aumenti dei costi di lavorazione.

Le noci proposte sono di qualità pregiata “Lara” e sono coltivate in Veneto dall’azienda agricola dell’Istituto Diocesano, che gestisce uno dei più grandi noceti “Lara” italiani nel territorio della bassa Diocesi. Le noci vengono smallate e lavate con uso di sola acqua senza alcuna aggiunta di prodotti sbiancanti, successivamente vengono stivate in appositi contenitori per dare inizio alla fase di essiccazione che avviene attraverso un flusso d’aria a bassa temperatura.

Le Noci Solidali vengono proposte nei tradizionali sacchi da 2 chili, ma dall’anno scorso c’è la possibilità di avere i sacchetti da 1 chilo, inoltre si possono creare delle confezioni personalizzate per rispondere a diverse esigenze. Questo grazie alla disponibilità di alcuni Centri diurni e Comunità alloggio che fanno delle operazioni di spacchettamento e insacchettamento delle noci un percorso educativo per i loro ospiti. Le noci di FdC tessono, quindi, una trama solidale fatta di persone che hanno a cuore i bisogni della comunità e di piccoli gesti che sanno di buono .

"La nuova tradizione è il sacco di noci della Fondazione di Comunità in famiglia. Un gesto semplice e naturale per sostenere questa grande famiglia della sinistra del Piave che ha fatto della solidarietà il suo scopo - afferma il Presidente di FdC Loris Balliana -. Le noci aiutano il nostro benessere fisico, ma soprattutto il benessere della comunità. Non possono mancare nelle nostre case".