Torna "Boschi a Natale", l'evento dedicato alla scoperta di aree naturali del territorio regionale

TREVISO- Torna anche nel 2021 Boschi a Natale, l’evento dedicato alla scoperta di aree naturali, parchi ed oasi del territorio regionale. Nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 dicembre, UNPLI Veneto e Regione del Veneto propongono una serie di camminate che andranno a toccare sei province e ventiquattro luoghi che spiccano per paesaggi e bellezze naturalistiche.

Dopo il successo ottenuto nel corso degli anni, Boschi a Natale rilancia l’iniziativa con dieci percorsi in più rispetto al 2020 e un intero fine settimana a disposizione. Il programma è stato steso dalle Pro Loco del Veneto e l’evento è inserito nel progetto “Veneto in Vetrina” che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti a marchio del Veneto, coniugandoli con la scoperta della natura e del territorio. Saranno protagonisti i laghi e i boschi del bellunese, i parchi e le golene del Po nel rodigino, l’acqua e le colline nel trevigiano, la laguna veneziana, le oasi vicentine e i panorami veronesi. Tutte le proposte sono adatte alla famiglia. La quota di partecipazione è di cinque euro per adulto, e gratuito per i bambini sotto i 12 anni. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il 9 dicembre dal sito: www.unpliveneto.it.

Questi sono gli eventi per la provincia di Treviso: a Breda di Piave, l'11 dicembre, alle 14, ci sarà una camminata di circa due ore nel Bosco Galileo e Bosco degli Ontani. A Cison di Valmarino, dalle 10 alle 14, una camminata in Via dell'Acqua e dei Mulini. A Fonte, domenica 12 dicembre alle 10, una camminata da Boscon al Monte de Maccan. A Fregona sabato 11 e domenica 12 dicembre, alle 14, si percorrerà la “Strada del Santo” nei boschi di Fregona.

A Revine Lago, l'11 dicembre, alle 14, una passeggiata nel Parco dei Laghi di Revine. A San Zenone degli Ezzelini , l'11 e il 12 dicembre, una passeggiata nell' Oasi Parco Naturale San Daniele. Infine, a Vittorio Veneto, domenica alle 10, una camminata dal Monte Altare al Parco Papadopoli.