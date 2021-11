Topo rode un cavo elettrico e il distributore eroga il carburante più economico del paese

REGNO UNITO - “Miracolosamente” per alcuni automobilisti inglesi, di recente, i prezzi non sono mai stati così bassi. L’artefice di questo gradito “sconto” sarebbe stato un ratto che, nel distributore di benzina della Tesco, avrebbe rosicchiato il filo del tabellone dei prezzi, rendendo impossibile la modifica delle tariffe.

Gli importi sarebbero quindi rimasti, per un breve periodo, a 134.9 penny (1,58€) per la benzina e 136.9 penny (1,60€) il diesel, molto più bassi rispetto alla media nazionale di rispettivamente di 144.9 (1,69€) e 148.84 (1,74€). L’incidente ha avuto anche come conseguenza che gli automobilisti non potessero eseguire pagamenti con carte contactless, ma solo con contanti oppure con carte PIN.

Una fortuita circostanza che i clienti del distributore hanno molto apprezzato, con buona pace per il benzinaio. D'altronde visto il rincaro dei prezzi del carburante di certo per qualcuno il guasto deve essere stato provvidenziale giacché oramai la voce “carburante” è sempre più pesante nel bilancio delle famiglie.