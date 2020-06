Topo morto nel barattolo dei fagioli

VICENZA – Un 67enne di Vicenza al pari di tante persone durante l’emergenza Covid-19 aveva fatto scorta di alimenti in scatola e tra questi vi erano anche alcuni barattoli di fagioli prodotti da una coop del Piacentino. Nulla di strano se non fosse stato che quando ha aperto la confezione metallica tra i fagioli era adagiato in bella mostra un topo morto.



Una presenza estranea che ha destato non solo il motivato disgusto dell’uomo ma anche la decisione di informare le autorità dell’accaduto, vista la gravità del fatto sotto il profilo igienico sanitario. Il barattolo di fagioli con tanto di contenuto alieno è stato quindi sequestrato dal Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Salute di Padova, per gli accertamenti del caso.