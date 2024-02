Topi nel magazzino, ristoratore sanzionato

TRENTO - La recente ispezione dei Carabinieri del Nas negli esercizi pubblici del Trentino ha rivelato una situazione preoccupante in un ristorante pizzeria ad Andalo, dove è stata individuata un'infestazione di topi. Durante l'ispezione, sono stati trovati escrementi di roditori e trappole artigianali, oltre a un topo morto tra i sacchi di farina utilizzati per la preparazione di pizze, pane e altri alimenti. Di fronte a questa situazione, è stata notificata l'azienda sanitaria è stato emesso un divieto di utilizzo della zona di stoccaggio fino al ripristino delle condizioni igieniche necessarie per garantire la sicurezza alimentare.

Il titolare del locale è stato sanzionato con una multa di 2.000 euro per mancato rispetto dei controlli sugli infestanti e è stato denunciato perché non era presente un estintore, un requisito obbligatorio per la sicurezza del locale. Inoltre, durante altri controlli effettuati nelle cucine dei rifugi della zona, è stato sanzionato un gestore per il mancato controllo periodico degli estintori. Tuttavia, è importante notare che tutte le cucine dei rifugi controllati sono state trovate in ottime condizioni igienico-sanitarie.