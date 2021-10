Topi grandi come gatti escono dai water, paura in Inghilterra

INGHILTERRA - Immaginate di andare in bagno, sedervi sul water per fare i vostri bisogni e trovare un roditore grande come un gatto che sbuca dalla tazza. Non deve essere carino, ma è quello che sta capitando a molti residenti di Norwich, in Inghilterra, dove i ratti escono dai wc sempre più spesso. A riferite la notizia è il Norwich Evening News.

Pare che il lockdown e la gente confinata in casa abbia fatto sì (anche questa, mancava!) che i topi si insediassero in luoghi dove prima poco osavano. La British Pest Control Association (BPCA) ha riportato un aumento del 51% delle azioni contro i ratti durante il lockdown. Anche in Irlanda non sono messi bene, in fatto di topi: a Cork hanno gettato veleno nel sistema fognario dopo che un uomo ha ricevuto un morso sul sedere mentre era seduto sul proprio wc.

Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, spiega che uno degli incubi più comuni, un ratto che esce dal water, può accadere più facilmente di quanto crediamo. Il National Geographic spiega come i topi possono riuscire a risalire le tubature e alla fine sbucare fuori dalla tazza: "Hanno la capacità di infilarsi facilmente anche negli spazi più stretti, come i tubi del bagno. E sono anche grandi nuotatori; possono trattenere il respiro per più di tre minuti". Una combinazione di capacità consentirebbe, dunque, a questo animale di intrufolarsi in luoghi solo apparentemente inaccessibili.