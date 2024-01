Tonno venduto all'asta a 720mila euro

Asta da record per un pesce. L’evento senza precedenti si è svolto alla tradizionale asta di inizio anno a Tokyo dove un tonno pinna blu di 238 chilogrammi è stato venduto per oltre 114 milioni di yen, pari a 720mila euro, stabilendo un nuovo record per gli ultimi quattro anni. L'asta ha segnato un significativo aumento rispetto alla valutazione di gennaio 2023, superandola di più del triplo.



Il tonno è stato acquistato coinvolgendo in una competizione a colpi di offerte il presidente del conglomerato alimentare Yamayuki, Yukitaka Yamaguchi, e il responsabile della compagnia che gestisce le catene Sushi Ginza Onodera. I due vincitori hanno affermato di voler trasmettere un "segnale di ottimismo al mercato e agli imprenditori del settore" con la loro offerta eccezionalmente alta.



L'importo pagato, sebbene impressionante, è comunque inferiore al record stabilito nell'asta del 2019, quando un tonno di 278 chilogrammi fu venduto per la straordinaria cifra di 333,6 milioni di yen, equivalente a 2,10 milioni di euro. Questa asta è stata la prima nel nuovo mercato del pesce di Toyosu, a est di Tokyo.