Toni se la ride sotto i baffi

VITTORIO VENETO - Gianantonio Da Re, per tutti “Toni” e per gli amici più stretti "il Baffo", torna a far parlare di sé nella scena politica veneta con un annuncio che scuote il panorama locale: il suo ingresso nella Liga Veneta Repubblica. Dopo oltre quarant’anni di militanza nella Lega Nord, Da Re sceglie di ripartire da quei valori territoriali che, a suo dire, lo hanno sempre guidato la sua azione politica, ritrovando nella Liga Veneta Repubblica la casa ideale per continuare la sua battaglia a favore dell’autonomia e dell’identità veneta.



Una vita per la politica

Da Re nasce nel 1953 a Cappella Maggiore e si avvicina alla politica negli anni Ottanta, diventando uno dei pionieri della Liga Veneta. Nel tempo ricopre ruoli di rilievo: consigliere comunale, sindaco di Vittorio Veneto dal 2009 al 2014, segretario nazionale della Lega Nord-Liga Veneta dal 2016 al 2019, fino a essere eletto europarlamentare. La sua storia è quella di un militante coerente, fedele all’idea di una Lega Nord radicata nel territorio e sempre attenta alle istanze dei veneti.



L’espulsione dalla Lega Nord Liga Veneta

Il punto di rottura arriva nel marzo 2024, quando Da Re, ormai in aperto dissenso con la linea nazionale di Matteo Salvini, critica pubblicamente il segretario federale arrivando a definirlo “cretino” per alcune scelte politiche e per la perdita di consensi della Lega in Veneto. Il direttivo regionale, guidato da Alberto Stefani, decide per l’espulsione immediata: 14 voti a favore, 4 contrari e un’astensione. Da Re non fa marcia indietro e rivendica la sua posizione: “Cercavano un pretesto per farmi fuori. I principi e i valori con i quali è nata la Lega Nord non possono essere annacquati”.



Secondo Da Re, la sua è stata una critica politica e non personale, ma il partito non ha tollerato la sua voce fuori dal coro. L’espulsione è stata vissuta come un colpo all’ala veneta e autonomista della Lega, quella più legata alle origini e meno incline alle scelte di uno spostamento sempre più a destra imposte da Salvini.



Le possibili conseguenze per la Lega Nord in Veneto

L’uscita di Da Re dalla Lega Nord rappresenta un segnale forte delle tensioni interne che attraversano il partito in Veneto. Negli ultimi anni, la Lega ha perso consensi nella regione, passando dal 31% delle politiche 2018 al 14% delle elezioni 2022, superata da Fratelli d’Italia. L’espulsione di figure storiche come Da Re e altri esponenti “nordisti” rischia di accentuare la spaccatura tra la base territoriale e la dirigenza nazionale, alimentando il malcontento e favorendo la nascita o il rafforzamento di movimenti autonomisti alternativi. Ed è questo il motivo per il quale Toni se la ride sotto i baffi.



Molti militanti storici lamentano la perdita di identità e la mancanza di ascolto da parte dei vertici, mentre le decisioni vengono sempre più calate dall’alto. In questo clima, la scelta di Da Re di unirsi alla Liga Veneta Repubblica potrebbe rappresentare un punto di riferimento per chi non si riconosce più nella Lega di Salvini e cerca una nuova casa politica radicata nei valori originari del movimento.