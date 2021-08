Tokyo, pioggia di medaglie per l'Italia

TOKYO - Due ori, un argento e due bronzi è il bottino di medaglie per l'Italia nella prima giornata delle Paralimpiadi di Tokyo.

Doppietta italiana nei 100 delfino di nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. Carlotta Gilli (categoria S13) ha vinto l'oro, il primo della spedizione azzurra a questi Giochi, precedendo Alessia Berra (categoria S12), che è argento.

Il secondo oro dell'Italia lo ha vinto Francesco Bocciardo nei 200 stile libero di nuoto (categoria S5).

Stamani la prima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 l'ha conquistata Francesco Bettella, bronzo nei 100 dorso di nuoto categoria S1.

Monica Boggioni ha inoltre ottenuto la medaglia di bronzo nella finale dei 200 metri di nuoto in stile libero (categoria S1).

Congratulazioni per le prime medaglie e per "le parole dei protagonisti azzurri al termine delle competizioni". Le ha espresse il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al numero uno del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, come apprende l'ANSA da fonti Cip. I complimenti del Capo dello Stato sono arrivati al termine della prima giornata di gare di Tokyo 2020, per i risultati ottenuti dalle atlete e dagli atleti paralimpici. Mattarella, sottolinea il Cip, ha manifestato il suo apprezzamento non solo per le prime 5 medaglie conquistate nel nuoto paralimpico, ma anche per le parole espresse dai protagonisti azzurri al termine delle competizioni.