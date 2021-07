Tokyo 2020, Quadarella bronzo negli 800 sl

TOKYO - Simona Quadarella ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurra ha chiuso in 8'18''35 conquistando la quinta medaglia del nuoto azzurro in questa edizione dei Giochi. Oro alla statunitense Katie Ledecky in 8'12''57 e argento all'australiana Ariarne Titmus in 8'13''83.

Quadarella resiste al ritorno dalla corsia cinque dell'altra statunitense Katie Grimes, quarta in 8'19''38, e conquista così un podio che cancella la delusione del quinto posto nei 1.500. Ledecky, invece, si conferma campionessa olimpica dopo Londra 2012 e Rio 2016.

"Ci eravamo detti: ci dobbiamo mettere cuore e anima, ma anche la testa. Ce l'ho fatta, è stata difficilissimo resettare dopo i 1500", dice Quadarella, 22enne romana alla sua prima olimpiade. "Sono veramente contenta, è una medaglia che vale più di qualsiasi altra cosa", aggiunge l'azzurra alla Rai.

"In questa Olimpiade avrei preferito fare qualcosa di più nei 1500 ma non è arrivato e fa parte della vita di un atleta, ma questo bronzo mi rende felice, era atteso da tanti anni. Cosa mi sono detta prima di entrare in vasca? Ho detto: devo tornare a casa con il sorriso. 'Simona, o prendi la medaglia o prendi la medaglia, non c'è altra soluzione'. E' stato difficile ma mi ritengo molto fortunata di avere avuto un'altra possibilità e l'ho saputa cogliere", conclude Quadarella.