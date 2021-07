Tokyo 2020, Pellegrini in semifinale nei 200 stile libero

TOKYO - Federica Pellegrini chiude al quinto posto la sua batteria dei 200 stile libero ai Giochi olimpici di Tokyo2020 conquistando col 15esimo tempo un posto nelle semifinali. La 'divina' alla 25esima gara a cinque cerchi in carriera, quinta olimpiade per lei, chiude in 1'57''33, il miglior tempo della batteria è della la ceca Barbora Seemanova, 1'56''38.



"È stata molto faticosa, da subito entrare in gara ero molto rallentata, mi sembrava di fare molta più fatica di quella che stavo facendo, entro per un pelo e domani mattina bisogna cambiare registro e lottare da una corsia laterale per la finale. Per la prima volta è stata abbastanza serena e tranquilla la vigilia, mi sono preparata bene", ha detto l'azzurra alla Rai dopo la qualifica.

"Quinta olimpiade? E' molto bello, una grande soddisfazione, dalle qualifiche in poi è sempre un passaggio molto emozionante, un po’ brutto senza pubblico ma lo sapevamo", ha aggiunto la Pellegrini. "Verso la finale dei 200 con le tre ultime campionesse delle ultime tre Olimpiadi è molto bello, da' un valore giusto a questi 200 stile. Sarà una scalata molto difficile ma ci proviamo fino alla fine", ha concluso la campionessa azzurra.