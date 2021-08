Tokyo 2020, nuoto: Italia bronzo nella 4x100 mista maschile

Gregorio Paltrinieri non è invece andato a medaglia nei 1500 stile libero. L'azzurro ha chiuso in quarta posizione. Oro allo statunitense Robert Finke, argento all'ucraino Mykhailo Romanciuk, e bronzo al tedesco Florian Weelbrock. "Ero stanchissimo, a metà gara ero distrutto. Il tempo che ho fatto non è da me, ma lo sport è anche questo: arrivare nel modo giusto al momento giusto", ha affermato l'azzurro alla Rai.