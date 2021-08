Tokyo 2020, Karate: Viviana Bottaro medaglia di Bronzo

TOKYO - Viviana Bottaro e' medaglia di bronzo del karate, specialita' kata, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurra ha vinto la finale per il terzo posto contro l'americana Sakura Kokumai.

E' la prima medaglia olimpica per l'Italia in questo sport, entrato nel programma olimpico a Tokyo.

Dopo l’ottimo percorso nei gironi di qualificazione per le finali, in cui ha fatto il terzo miglior punteggio fra le atlete in gara, Viviana alle 12:40 di oggi ha portato il kata Suparinpei, dello stile Shito, e lo ha eseguito alla perfezione, da ogni punto di vista: tecnico, atletico ed espressivo. Con il punteggio di 26.48 si è strameritata questa medaglia, dopo un anno difficilissimo fatto di infortuni e recuperi. La sua avversaria ha portato lo stesso kata ma ha raggiunto il punteggio di 25.40.