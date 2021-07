Tokyo 2020, delusione spada a squadre: azzurri eliminati nei quarti

TOKYO - Niente possibilità di medaglia per la squadra maschile di spada ai Giochi di Tokyo 2020. Arriva oggi una nuova delusione per la scherma italiana ai Giochi, con gli azzurri, argento a Rio 2016, eliminati dalla Russia al primo incontro, valido per i quarti di finale. Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo sono stati battuti dai russi per 45-34.

“Bisogna fare una analisi di quello che non è andato oggi e in questa Olimpiade che non possiamo fare oggi. Possiamo solo leccarci le ferite e prenderci le critiche e andare avanti, ma vorrei che si sottolineasse che ci abbiamo messo tutto e chiedo di non mettere in discussione quello che questi quattro atleti hanno messo in cinque anni di attività. Il risultato è deludente, le critiche ci stanno e da professionisti le accettiamo ma non accettiamo più, neanche da perdenti oggi, le critiche che abbiamo letto sul nostro professionismo, sul nostro essere atleti attenti ai minimi dettagli, e su quello che abbiamo fatto, questo non è più tollerabile. Le critiche sono tutte bene accette ed è giusto che ci prendiamo i 'buffetti in faccia'" ha detto Marco Fichera, a nome di tutta la squadra di spada maschile, dopo l'eliminazione.

"Fino a metà del quarto di finale contro la Russia stavamo disputando un buon match, anche se con degli errori individuali che possono starci. Poi non abbiamo saputo gestire il nervosismo generato da alcune decisioni arbitrali discutibili che si sono create. Si è spenta la luce probabilmente e forse c'è stata una gestione sbagliata del gruppo degli atleti in pedana. Qualcosa evidentemente non ha funzionato e ci lecchiamo le ferite per un risultato che non ci soddisfa. Ci abbiamo messo il cuore, ma purtroppo non è andata come volevamo”, ha aggiunto Fichera.