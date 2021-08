Tokyo 2020, ciclismo: storica impresa dell'Italia nell'inseguimento su pista

TOKYO - Autentica impresa azzurra pochi minuti fa a Tokyo 2020. Il quartetto italiano dell’inseguimento a squadre è riuscita a battere all'ultimissimo giro, nella finale per l'oro, la Danimarca.

Con un discreto vantaggio nella prima metà gara, l'Italia è andata sotto a più di sette decimi: negli ultimi due minuti rimonta azzurra costante. Sotto al penultimo giro, il quartetto azzurro ha centrato la vittoria con tanto di record del mondo (3'42''032), il secondo in 24 ore.



Della squadra azzurra fanno parte anche il 27enne veneziano Francesco Lamon, nato sportivamente nell’U.C. Mirano e oggi nelle Fiamme Azzurre e il ventenne friulano di Tolmezzo Jonathan Milan, in forza al team Bahrain Victorius.

In squadra anche il campione del mondo a cronometro Filippo Ganna e Simone Consonni.

