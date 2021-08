Tokyo 2020, atletica: staffetta 4x100 in finale con record italiano

TOKYO - La staffetta azzurra della 4x100 metri piani si è qualificata per la finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto composto da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu ha chiuso al terzo posto la sua semifinale, in 37''95, dietro Cina e Canada, con il record italiano.



La staffetta azzurra si è qualificata alla finale della 4x100 metri con il quarto tempo totale tra gli otto della squadre qualificate. Fuori dalla finale la staffetta statunitense, solo sesta nella batteria degli azzurri. Miglior tempo della Giamaica (37''82), seguita dalla Cina (37''92) e dal Canada con lo stesso tempo.

In finale anche Gran Bretagna (38''02), Giappone (38''16) e le ripescate Germania (38''06) e Ghana (38''08).