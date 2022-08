Tocca lo spartitraffico con scooter, cade a terra e muore

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Un uomo, di 63 anni, di San Vito al Tagliamento (Pordenone), è morto per le gravissime ferite riportate in una caduta avvenuta mentre si trovava in sella al proprio scooter.



E' accaduto nella tarda serata di ieri esattamente di fronte al Pronto soccorso della cittadina dove risiedeva.

Immediato l'arrivo dei sanitari, ma per l'uomo non c'è stato nulla fa da fare. I Carabinieri della locale stazione hanno svolto i rilievi del caso evidenziando che, tra le ipotesi sulle cause dell'incidente, c'è un possibile impatto dello scooter contro lo spartitraffico, all'altezza dell' attraversamento pedonale dell'ospedale.



Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del locale distaccamento.