Tocca i fili dell'alta tensione col braccio della betoniera e rimane folgorato

PORDENONE - Tocca i cavi dell'alta tensione con il braccio della betoniera e rimane vittima di una potente scossa elettrica.



È accaduto ieri in via Monsignor Domenico Comin a Budoia, nel pordenonese.



L'autista folgorato ha perso i sensi. Sul posto Vigili del Fuoco e un’ambulanza da Sacile: per l'uomo anche ustioni alle braccia. Il malcapitato è stato ricoverato in elicottero all'ospedale di Udine.



Sul posto anche le squadre Enel, dato che la linea elettrica coinvolta nell’episodio era ancora in tensione.