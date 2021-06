Il titolare del Muretto di Jesolo "emigra" a San Marino

JESOLO - Il titolare del “Muretto” storica discoteca di Jesolo, lascia per il momento la nota località balneare e si trasferisce per il momento a San Marino.



Sabato notte la Repubblica ha ospitato un primo evento musicale covid-free. L’area eventi Shooting Club è stata infatti trasformata in una discoteca a cielo aperto con la presenza di 2.700 persone.



Alla regia dell’evento c’era Tito Pinton, gestore del Muretto di Jesolo. Era stato contattato dal locale ministro al Turismo per organizzare in via sperimentale l’evento.



Sui poteva entrare solo se vaccinati oppure con un attestato di guarigione o con un tampone negativo.



Il risultato è stato un clamoroso successo.