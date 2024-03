Titanic, la porta che salvò Rose nel film venduta all'asta ad un prezzo record

La "famosa" tavola di legno che salvò Rose nel celebre film “Titanic” è stata venduta all’asta per un prezzo record. Stiamo parlando della porta che nelle scene finali del film "Titanic" salva la vita a Rose, interpretata da Kate Winslet, mentre il suo amato Jack, interpretato da Leonardo Di Caprio, affronta il destino nelle gelide acque dell'oceano Atlantico.



L'oggetto di scena è stato venduto all'asta negli Stati Uniti per la cifra strabiliante di 718.750 dollari, pari a 663.780 euro. Questo pezzo faceva parte di una serie di oggetti e costumi appartenenti alla catena di ristoranti e resort Planet Hollywood.



La particolare porta, una delle centinaia disseminate a bordo del Titanic, ha un ruolo fondamentale nella pellicola del 1997 di James Cameron: diventa una zattera improvvisata abbastanza grande per salvare soltanto la protagonista femminile, Rose. La scena ha suscitato un acceso dibattito tra i fan, con molti che hanno definito Rose "egoista" e Jack "idiota" per la situazione. Tuttavia, il regista Cameron ha confermato che la morte di Jack era essenziale per lo sviluppo della trama. L'oggetto di scena è stato modellato su un pezzo completo di detriti recuperati dalla vera tragedia del Titanic del 1912, secondo la casa d'aste Heritage Auctions. La porta misura circa 2,4 metri di lunghezza e 1 metro di larghezza.



Ma la porta non è stata l'unica a raggiungere cifre astronomiche all'asta. Durante lo stesso evento, sono stati venduti altri pezzi iconici del cinema, come il timone della nave, il lampadario a soffitto e gli arredi di lusso utilizzati nella produzione del film.