Tirocini, boom di attivazioni nell'area della Castellana. In arrivo nuove regole per una vera opportunità formativa

CASTELFRANCO - Con una media di 9mila tirocini all’anno Treviso è la seconda provincia in Veneto per numero di stage attivati negli ultimi 4 anni, con un primato per tutta l’area della Castellana. In Veneto nei primi nove mesi del 2021, dopo il crollo dovuto al lockdown dell’anno precedente, si sono registrate circa 29mila attivazioni di tirocini. Numeri altissimi che spesso si traducono per i giovani in un’utile opportunità formativa, ma altre volte diventano solo un modo per mascherare vere e proprie assunzioni.



“Nell’ultimo semestre 2021 il sindacato ha intercettato sul territorio provinciale una ventina di situazioni di abuso e irregolarità”, conferma Rossana Careddu, segretaria provinciale della Cgil trevigiana e al vertice di Nidil, la categoria dei lavoratori atipici e precari. Da oggi però arrivano nuove regole per controllare i tirocini. ”Nella legge di bilancio è stato approvato un emendamento che prevede finalmente un riordino in senso restrittivo delle regole sui tirocini extracurriculari, cioè quelli effettuati al di fuori del percorso di studi”, spiega Careddu.



“Andiamo nella giusta direzione, per valorizzare il lavoro e puntare alla qualità, e per eliminare o quanto meno contenere le forme più abusate di sfruttamento che si tramutano in cronica precarietà per le persone, nel lavoro come nella loro condizione sociale”. “Troppo spesso fino a oggi, se si vuole guardare alla realtà dei fatti, i tirocini extracurriculari sono stati un mezzo per mascherare vere e proprie assunzioni, eludendo il sistema contributivo e retributivo, con compensi a titolo di rimborso, pari a poche centinaia di euro e senza alcuna copertura previdenziale” - afferma Rossana Careddu.



“Se un tirocinio è ben regolato e delimitato può certamente essere un’utile opportunità formativa, ma la maggioranza si sta rivelando una modalità per aggirare un rapporto di lavoro dipendente. Oggi spetta alla Regione sanare questo sistema disfunzionale ponendo dei validi correttivi, auspichiamo lo faccia con responsabilità nei confronti dei lavoratori di domani”.