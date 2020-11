Tiramisù, al via la sfida di 8 ore per la raccolta fondi per il turismo di Venezia

TREVISO - La lunga diretta con gli appassionati del Tiramisù avrà inizio domani, domenica 29 novembre. Da Treviso, quartier generale del dolce più amato del mondo, parte la “Tiramisù Global Marathon”, la sfida a cui prenderanno parte chef non-professionisti da tutto il mondo che si cimenteranno nella preparazione del dolce.



Dalle 10, si collegheranno da ogni angolo del pianeta dal Kenya al Canada- ciascuno secondo il proprio fuso orario e nella lingua locale - i partecipanti alla Tiramisù Global Marathon che proporranno la loro personale versione del Tiramisù. Otto ore di diretta con ospiti a sorpresa con l’obiettivo di raccogliere fondi per il rilancio delle micro-imprese del settore turistico e della ristorazione di Venezia. Molti partecipanti e istituzioni hanno già dato il loro contributo.



“L’iniziativa si tiene in un periodo che ci porta a stare in casa e proprio per questo è possibile reinventare attività in cui cimentarsi - racconta Francesco Redi, organizzatore e fondatore della Tiramisù World Cup- Sarà una diretta con tantissimi ospiti e sorprese”.



Ma c’è anche una sorpresa per i più piccoli. Alle ore 16,00 i giovanissimi “chef” che si collegheranno riceveranno un regalo da Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini, grazie alla collaborazione di Edizioni Piemme e della Geronimo Stilton Fondazione, presieduta dalla scrittrice Elisabetta Dami.



Per seguire l'evento e sostenere la raccolta è sufficiente collegarsi al sito www.tiramisuworldcup.com e seguire le istruzioni. La diretta si svolgerà il 29 novembre, dalle ore 10, sulla pagina Facebook della Tiramisù World Cup. L'iscrizione all'evento è libera e gratuita.