Il Tir prende fuoco in corsa sul Passante di Mestre

VENEZIA - Un incendio ha coinvolto un autoarticolato, poco dopo le 5 di questa mattina, sul Passante di Mestre, in direzione Trieste. Nessuna persona è rimasta ferita. L'episodio è avvenuto al chilometro 379+200 est, in territorio di Mirano (Venezia), tra il Bivio con la A57 a Dolo e il casello di Spinea.

Il conducente del mezzo pesante, che trasportava bancali di freni a disco e latte di olio motore, accortosi di un problema al retrotreno, è riuscito ad accostare il mezzo in piazzola di sosta, riuscendo a staccare la motrice prima che le fiamme avvolgessero il rimorchio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal centro operativo Cav di Mestre: per permettere le operazioni di spegnimento e bonifica è stato necessario chiudere due corsie di marcia, motivo per cui in mattinata si sono verificate code fino a 2 chilometri in direzione Trieste. Attualmente sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo e il traffico risulta ancora rallentato a causa del restringimento di carreggiata.