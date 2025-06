Tir fuori strada, due feriti e danni

Poco dopo le 2 della scorsa notte il personale di Concessioni Autostradali Venete è intervenuto al km 373 della A4, poco prima dell’area di servizio di Arino Ovest (Venezia) in direzione Milano, per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, uscito di carreggiata in modo autonomo.



Feriti il conducente del mezzo e un passeggero. Ingenti i danni alle strutture, con il tir che, uscendo di strada, ha travolto le barriere di sicurezza, finendo sulla via di servizio adiacente all’autostrada. Sul luogo dell’incidente, coordinati dal centro operativo CAV di Mestre, sono intervenuti la polizia stradale per i rilievi, il Suem per il soccorso ai feriti, i vigili del fuoco e gli ausiliari della viabilità per le operazioni di soccorso, assistenza e presegnalazione. Sul posto anche il soccorso stradale per il recupero dell’autoarticolato e le squadre del servizio manutenzioni di CAV, per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza delle strutture danneggiate.



La carreggiata, inizialmente ristretta a due sole corsie di macia, è tornata interamente percorribile alle 6 del mattino, con code di 4 km smaltite poco dopo.