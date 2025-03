Tir fuori strada in A4, tamponamento in Tangenziale di Mestre

MESTRE - Alle 13.15 di oggi, lunedì 17 marzo, il personale di Concessioni Autostradali Venete è intervenuto in A4, all’altezza del km 373+300 ovest, in direzione Milano, per un autoarticolato finito fuori carreggiata in modo autonomo. Nessuna conseguenza per il conducente. Il personale del servizio viabilità e manutenzioni di CAV è sul posto per coordinare le operazioni di recupero del mezzo pesante e ripristino delle strutture danneggiate. Quattro i chilometri di coda che attualmente interessano chi viaggia in direzione Milano: il traffico è al momento incanalato su due corsie di marcia. Sul posto operano anche la polizia stradale di Venezia e i mezzi del soccorso stradale pesante. Questa mattina invece un tamponamento ha coinvolto 7 veicoli in Tangenziale di Mestre, direzione Trieste, in prossimità dello svincolo Miranese. Un ferito lieve tra gli occupanti dei mezzi, tutti leggeri. Gli ausiliari della viabilità di CAV, coordinati dal centro operativo di Mestre, hanno chiuso al transito due corsie, facendo convergere sul posto più mezzi del soccorso stradale per ripristinare la viabilità, riaprendo così al transito le tre corsie di marcia nel giro di un’ora. Sul posto hanno operato polizia stradale e Suem.