Tir a fuoco lungo la Pedemontana, morti tutti i 92mila pulcini che trasportava

BASSANO - Un camion che trasportava 92.000 pulcini è andato a fuoco lungo la strada Pedemontana Veneta, tra gli svincoli di Bassano Ovest e Bassano Est in direzione Treviso. E’ successo lunedì, 24 marzo, intorno alle 17. Le fiamme, divampate sul tetto, attraverso i condotti di ventilazione sono penetrate all’interno del semirimorchio e il fumo si è rivelato letale per i pulcini.



Il camionista quando si accorto delle fiamme ha subito fermato il mezzo ed ha abbandonato la cabina, Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco con due automezzi antincendio che hanno domato le fiamme riuscendo a limitare i danni strutturali al semirimorchio, che tuttavia è stato gravemente compromesso. Sul posto anche la polizia stradale e il soccorso stradale per la rimozione del mezzo.