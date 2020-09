Tir finisce fuori strada nella notte lungo l'A4

SAN STINO DI LIVENZA - Incidente questa lungo l’Autostrada A4 tra il casello di San Stino e la diramazione per A28 Portogruaro.



Alle 3 un autoarticolato che procedeva in direzione Trieste è finito fuori strada e si è rovesciato, finendo sotto il piano stradale dopo aver divelto circa 60 metri di guardrail.



L’autista, un 57enne romeno, è stato soccorso dai vigili del fuoco, che lo hanno estratto dalla cabina e affidato alle cure dei sanitari del suem 118. Ferito, è stato trasportato all'ospedale di Portogruaro.



Il traffico autostradale è stato canalizzato su una sola corsia mentre venivano avviate le operazioni di recupero del mezzo.



Sul posto è intervenuto anche il personale dell’autostrada, oltre alle pattuglie della polizia stradale. I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 7, dopodiché sono iniziate le operazioni di recupero del tir, che trasportava verdura.