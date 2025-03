Tir di traverso per fermare l’auto contromano: gesto eroico della camionista

TRENTO - Ha rischiato grosso, ma non ha esitato. S.D.B., 36enne bellunese, ha messo di traverso il suo tir lungo la statale 47 della Valsugana, in Trentino, per fermare una Fiat 500 che procedeva contromano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12.30, all’altezza dello svincolo di Marter.



Camionista esperta e dipendente di una ditta altoatesina, la donna ha capito subito il pericolo: un’auto stava percorrendo la strada a doppia corsia a senso unico nella direzione sbagliata. Per impedirle di proseguire, ha bloccato il traffico con il suo autoarticolato Man blu, consentendo alla conducente di rendersi conto dell’errore e fermarsi. L’intervento è durato appena qualche minuto, ma è stato decisivo. I veicoli che seguivano il mezzo pesante non si sono quasi accorti di nulla. A distanza di poche ore, la figlia della donna al volante ha voluto contattare la camionista per ringraziarla.