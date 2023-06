Tir contro auto in corsia d'emergenza, un ferito in A4

PADOVA - Un incidente ha coinvolto stamane un tir e tre auto, queste ultime in sosta sulla corsia di emergenza lungo la A4 in direzione Milano, causando una coda di veicoli di 5 chilometri. L'episodio è avvenuto nei pressi dello svincolo per la A13 Bologna, in territorio di Padova. Il mezzo pesante, che procedeva regolarmente sulla prima corsia, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Venezia, ha sbandato sulla destra, colpendo le tre vetture appartenenti ad una comitiva della Repubblica Ceca, che poco prima si erano fermate sulla corsia di emergenza. E' rimasto ferito in modo non grave un giovane passeggero che era all'interno di una delle auto colpite.

Sul posto, oltre alla Polstrada, sono intervenuti l'ambulanza del Suem-118 e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal Centro operativo di Mestre. Il personale di Cav, in servizio di assistenza e presegnalazione, ha provveduto a chiudere una corsia di marcia per permettere i soccorsi e gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità. (ANSA)