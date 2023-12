TIME AFTER TIME.

Spettacolo Natalizio con proposte di brani musicali insoliti intervallato da intermezzi narrati. Lo spettacolo ha come scopo la raccolta fondi in favore dell’associazione GiViTi, Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi in Terapia Intensiva, e si terrà sabato 23 dicembre 2023 alle ore 20.30 presso l’aula magna del Seminario Vescovile di Vittorio Veneto. L’ingresso è libero e le offerte saranno interamente devolute a GiViTi https://giviti.marionegri.it/ E’ gradita la prenotazione specificando nome e numero di posti al numero 3311017212.

Interpreti:

Agnese Faè, Voce

Filippo Paludetti, Voce

Gastone Bortoloso (Tromba e Flicorno)

Dario Zandegiacomo, Clarinetto e Sax Tenore

Eugenio Paludetti, Sax contralto

Anna Zamperoni, Violoncello

Federica Vedova, Trombone

Gimo Marcon, Trombone

Massimo Bassan, Pianoforte

Michele Borsoi, Chitarra e Basso Elettrico

Livio Paludetti, Contrabbasso

Tim Smethurst, Batteria

e la straordinaria partecipazione del Cosmocoro della Scuola Secondaria Umberto Cosmo di Vittorio Veneto diretto da Mariagrazia Marcon