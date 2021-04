Tim porta a Vittorio Veneto la fibra ottica superveloce

VITTORIO VENETO - Un investimento stimato di circa 3,5 milioni di euro. Tim ha avviato a Vittorio Veneto un innovativo piano di cablaggio che porta la fibra ottica fino alle abitazioni, per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s.

La città, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del Gruppo Tim che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese. Gli interventi per la realizzazione della nuova rete sono già iniziati in molte zone della città e coinvolgono anche l’area di Carpesica, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare circa 10mila unità immobiliari alla conclusione del piano.

Grazie a questo piano, Vittorio Veneto sarà dotata di una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che oggi è a disposizione di cittadini e imprese: la tecnologia FTTCabrende disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 12mila unità immobiliari, pari al 95% delle linee del comune.