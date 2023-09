Tiktoker ottiene 60milioni di visualizzazioni spalmando l’intera cucina di Nutella - IL VIDEO

AUSTRALIA - Un giovane australiano di nome Kaih Anderson ha catturato l'attenzione di milioni di persone grazie a un gesto audace e bizzarro che ha condiviso sui social media. Conosciuto come @kaihspeakup su TikTok, Anderson ha deciso di trasformare l'intera cucina dei suoi genitori in una "casa Nutella" coprendola completamente con uno spesso strato della celebre crema spalmabile alla nocciola. Il video di questo incredibile progetto ha rapidamente fatto il giro del web, accumulando oltre 60 milioni di visualizzazioni online.



"Io ho sempre desiderato una casa Nutella", ha scritto Kaih nella didascalia del video. Il video inizia mostrando la cucina, elegante e prevalentemente bianca, che appare perfettamente pulita. Poi, il video passa alla sua trasformazione finale, con ogni centimetro della stanza, inclusi persino l'umidificatore e il muro, completamente ricoperto di Nutella. In un video successivo, che ha ottenuto 4 milioni di visualizzazioni, Anderson ha svelato i dettagli del suo folle progetto. Tutto è iniziato con la copertura dell'intera cucina con pellicola trasparente. Successivamente, ha spalmato meticolosamente la Nutella su ogni superficie, svuotando decine di barattoli per completare l'impresa.



Sorprendentemente, Kaih ha dichiarato nei commenti che la procedura di pulizia non è stata poi così terribile, forse grazie alla pellicola trasparente che ha consentito di rimuovere gran parte della Nutella senza sforzi eccessivi. Oltre a questo straordinario scherzo, Kaih Anderson è noto per le sue altre imprese stravaganti e spesso costose. In passato, ha offerto a un amico mille dollari per smettere di utilizzare la sigaretta elettronica e ha sorpreso sua madre con un regalo di ventimila dollari. Quest'ultimo gesto sembrerebbe essere una sorta di "rimborso preventivo" per il suo scherzo più recente, che ha coinvolto l'intera cucina di casa.