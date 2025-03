Tiger Woods ufficializza la relazione con Vanessa Trump: “L’amore è nell’aria”

STATI UNITI - Tiger Woods ha scelto un’insolita via per annunciare la sua nuova relazione: con un post su X, il leggendario golfista ha confermato di stare con Vanessa Trump, ex nuora di Donald Trump Jr. "L’amore è nell’aria e la vita è migliore con te al mio fianco", ha scritto Woods, accompagnando le parole con una foto di coppia. Anche Vanessa, divorziata dal figlio dell’ex presidente dal 2018, ha condiviso un’immagine con il campione, alimentando le voci che da settimane circolavano sui tabloid.



Woods, noto per la sua estrema riservatezza, ha sempre protetto la sua vita privata, tanto da chiamare il suo yacht "Privacy". Un annuncio pubblico di questo tipo, considerando il suo storico legame con Donald Trump, che lo decorò nel 2019, sarebbe stato impensabile fino a poco tempo fa.



Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI

