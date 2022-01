Tifosa hockey in tribuna salva vita al manager

MONDO - Dalla tribuna scopre un neo sul collo del manager seduto in panchina, lo avvisa e gli salva la vita. E' la vicenda che monopolizza l'attenzione nella NHL, la National Hockey League. Nadia Popovici, tifosa dei Seattle Kraken, lo scorso 23 ottobre era in tribuna per la partita contro i Vancouver Canucks. La donna ha notato un dettaglio sul collo di Brian Hamilton, responsabile delle attrezzature dei Canucks. Ha fatto di tutto per attirare l'attenzione dell'equipment manager e, alla fine, è riuscita a fargli leggere un messaggio scritto sulla nota del telefono: il neo sul collo potrebbe essere un melanoma, ha scritto in sostanza la donna.

Hamilton ha raccolto l'indicazione e ha effettuato controlli immediati. La diagnosi della tifosa si è rivelata corretta, Hamilton si è sottoposto ad un intervento per la rimozione del neo. "Mi ha salvato la vita", ha detto il membro dei Canucks. Quindi, sui profili social della squadra è comparso il messaggio: "Sto cercando di trovare una persona molto speciale e ho bisogno dell'aiuto della comunità dell'hockey", ha scritto Hamilton, ansioso di incontrare la persona che gli ha di fatto salvato la vita.

"Alla donna che sto cercando, dico che mi hai cambiato la vita e voglio ringraziarti. Le tue sensazioni erano corrette, quel neo sul mio collo era un melanoma maligno". Il messaggio è stato letto dalla mamma della tifosa: "E' mia figlia, siamo abbonati ai Kraken, abbiamo i posti dietro la panchina degli ospiti alla Climate Pledge Arena", ha scritto la signora. Da lì, strada in discesa fino all'incontro avvenuto nelle ultime ore, in occasione della nuova sfida tra le 2 squadre. Popovici è stata rintracciata e ha potuto incontrare Hamilton, tra abbracci e mascherine. Le due squadre hanno ringraziato la giovane donandole una borsa di studio da 10mila dollari: dopo la laurea già conseguita, potrà proseguire gli studi in medicina.