Tiene aperto il bar nonostante sia senza green pass

PORTO VIRO (ROVIGO) - Martedì 1 febbraio 2022 i Carabinieri della compagnia di Adria hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rovigo per “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità’” una donna 34enne residente a Porto Viro (Ro) proprietaria di un bar.

I militari hanno accertato il mancato rispetto di un’ordinanza emessa a fine gennaio dal comune di Porto Viro, che imponeva all’esercizio la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto il locale risultava carente della necessaria documentazione.



La barista era anche senza il “green pass”, in qualità di datore di lavoro, la donna è stata sanzionata amministrativamente per non aver ottemperato alla verifica del possesso del certificato verde nei confronti del dipendente.

Sull’attività commerciale sono stati posti i sigilli.