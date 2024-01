Ticket Venezia, al via oggi il portale per le prenotazioni

VENEZIA - E' partito alle ore 12.00 il portale web predisposto per la prenotazione e il pagamento del contributo di accesso per i visitatori del centro storico di Venezia, oltre che per ottenere il voucher di esenzione da parte di chi ne ha diritto. Il sito (cda.ve.it) presenta anche una pagina con tutte le domande frequenti (Faq). Il contributo, di 5 euro giornalieri, è dovuto da parte dei turisti, o da chi alloggia fuori città, nelle 29 giornate previste dalla fase sperimentale, a partire dal 25 aprile prossimo, nella fascia oraria tra le ore 8:30 e le 16:00.

Per i residenti e i nati nel Comune di Venezia, esclusi dal pagamento, non serve il voucher ma è sufficiente esibire un documento in caso di controllo, così come per i minori di 14 anni. Non è prevista inoltre la prenotazione né il pagamento del contributo per chi si reca in una delle isole minori della laguna. Altre esenzioni riguardano gli ospiti di strutture ricettive, che già pagano la tassa di soggiorno. Prenotazione ma esenzione dal pagamento per chi lavora in città, i residenti in Veneto e nella Città Metropolitana, i parenti di residenti, o coloro che devono partecipare a un funerale di residenti, gli sportivi, gli studenti, i proprietari o affittuari di immobili, gli ospiti conoscenti di persone residenti, le forze armate, dell'ordine e i vigili del fuoco, gli studenti in gita.