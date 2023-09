Ticket di accesso Venezia, domani l'emendamento in Commissione

VENEZIA - Prenderà il via domattina, con una riunione congiunta di quattro commissioni consiliari, l'iter dell'emendamento approvato ieri dalla Giunta comunale di Venezia per l'approvazione del regolamento sul contributo d'accesso, il "ticket" che ha lo scopo di limitare e gestire i flussi turistici nella città lagunare. L'emendamento giunge dopo un anno di discussione e dibattito, dopo che la Giunta aveva licenziato un primo regolamento a luglio dello scorso anno, ma aveva ricevuto alcune osservazioni e rilievi, in particolare su questioni legate alla privacy e ai controlli dei visitatori.

Da qui il rientro del provvedimento - la delibera 1032.2022 - in Commissione, con una serie di audizioni, il ritorno in Giunta per l'approvazione dell'emendamento che infine dovrebbe venire licenziato dal Consiglio comunale il 12 settembre prossimo. L'avvio del contributo d'accesso, quindi, dovrebbe venire fissato per la primavera del 2024, a circa quattro anni e mezzo dalla Legge di bilancio per il 2019, che aveva autorizzato il Comune a introdurlo. Pensato sulla scorta delle "tasse di sbarco" applicate in alcune isole minori italiane, il "contributo d'accesso" dovrebbe venire applicato ai visitatori temporanei "con o senza vettore", cioè a prescindere dai mezzi di trasporto, ed è alternativo all'imposta di soggiorno, pagata da chi alloggia in albergo o b&b.

Tra le varie esenzioni, oltre ai residenti nel Comune, nella Città Metropolitana e in Veneto, i lavoratori, bimbi sotto i 14 anni, disabili e accompagnatori, sportivi e spettatori di eventi, volontari e forze dell'ordine, parenti di residenti o di ricoverati. Quella che dovrebbe partire in primavera sarà ancora una fase sperimentale, con un prezzo del ticket fissato in 5 euro - in precedenza si era pensato a tre fasce a seconda delle giornate più critiche - una registrazione su un portale, fasce orarie di validità. Il tutto per una trentina di giornate in tutto l'anno, poi si dovrebbe effettuare una verifica per l'efficacia della misura.