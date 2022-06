"Ti piace una persona? Scrivimi e la rintraccerò per te, sono Mister Spotted Vittorio Veneto"

VITTORIO VENETO - “Spotted” è una sorta di Cupido digitale. L’utente invia un messaggio, “segnalando” un ragazzo o una ragazza, e l’admin della pagina lo aiuta a mettersi in contatto con la persona ricercata. Questa moda, importata dagli Stati Uniti, nel 2020 è arrivata anche a Vittorio Veneto. Abbiamo intervistato Marco (nome di fantasia), l’amministratore della pagina Instagram “Spotted Vittorio Veneto”.

“L’anno della pandemia è stato un periodo di noia totale – ammette il giovane -. Non voglio farmi gli affari degli altri, per me è anche un servizio”. Totalmente gratuito e totalmente anonimo. “Le persone mi scrivono e io pubblico i loro messaggi in forma anonima – dichiara Mister Spotted -. Poi grazie alle condivisioni e ai commenti tante persone segnalate si riconoscono nelle descrizioni pubblicate”.

Il meccanismo ha anche un certo successo, perché “circa un sesto delle persone “spottate” si riconosce”. Poi arriva il momento più delicato, quello dello scambio dei contatti. “Si può procedere direttamente o indirettamente, ma sempre nel rispetto della privacy – spiega Marco -. Noi accettiamo solo post inviati da maggiorenni e imponiamo due regole: gli spot devono contenere la data dell’avvistamento e non devono essere utilizzati profili falsi”.

Un esempio concreto? Vedo una ragazza al bar, scrivo a “Spotted Vittorio Veneto” e fornisco una breve descrizione, poi Marco pubblica il mio messaggio. Se la ragazza si riconosce nel post, scrive a sua volta all’admin. A quel punto Marco ci mette in contatto, poi “scompare”. Non è un sito d’incontri, si tratta più che altro di un “catalizzatore”.

“C’erano altre pagine simili qui a Vittorio Veneto, ma riguardavano solo le scuole – puntualizza il giovane -. La nostra è la prima con una certa rilevanza qui nel vittoriese”. “Spotted Vittorio Veneto” conta quasi mille follower e circa 150mila interazioni mensili.